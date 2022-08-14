Evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı - Son Dakika
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Evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı

14.08.2022 22:57
Evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekiplerinin bir şahsın evinde ve bahçesinde yaptığı aramada 145 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekiplerinin bir şahsın evinde ve bahçesinde yaptığı aramada 145 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Marabuz Mahallesi'nde devriye görevi çerçevesinde İ.K. (62) adlı şahsın evinde ve bahçesinde arama yaptı. Arama sonucunda 145 kök kenevir bitkisi ile 10 gram kubar esar ve 1 adet de uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirirken yakalandı - Son Dakika
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