Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

29.07.2022 18:44
Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin yaya ve ineklere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin yaya ve ineklere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D.A. (39) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Arıtaş Mahallesi kırsalında inekleriyle yolun karşısına geçmek isteyen Murat Börk'e (33) çarptı.

Börk kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan F.B.A. (30) ve C.N.A. yaralandı. Kazada 3 inek de telef oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu Elbistan'da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor Elbistan'da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Arıtaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement