Kahramanmaraş'ta aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı

31.07.2022 12:51
Kahramanmaraş'ta aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde peş peşe meydana gelen iki aynı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde peş peşe meydana gelen iki aynı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan- Göksun karayolu Kabaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilk kazada M.B. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobil takla atarak durabilirken, bu kazanın hemen ardından B.K'nin kullandığı 46 AFP 225 plakalı otomobil 46 U 3740 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı Elbistan'da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor Elbistan'da ilk kez ekildi: Susuz yetişiyor, kilosu 100 liradan satılıyor
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 12:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aynı bölgede iki kaza: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement