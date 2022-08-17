Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te kazı çalışmaları başladı

17.08.2022 15:04
Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te kazı çalışmaları başladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Yassı Höyük'te ikinci dönem kazı çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Yassı Höyük'te ikinci dönem kazı çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afşin Belediyesi iş birliğiyle Tanır Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 20 kişilik ekip katılıyor.

Kazı Başkanı ve Ahi Evren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Baştürk, AA muhabirine, eylül ayı sonuna kadar sürmesi planlanan çalışmalarla birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Baştürk, ünlü İngiliz arkeolog Sir William Ramsey'ın 1890 yılında Tanır Mahallesi'ndeki Yassı Höyük bölgesini ziyaret ederek önemli bulgulara rastladığını hatırlatarak, Hitit yazıtlarında adı geçen kayıp Lavazantia veya Hurama kentlerinden birinin bölgede olabileceğini kişisel notları arasına kaydettiğini ve bölgede kazı çalışmalarına hız verildiğini aktardı.

Yassı Höyük'ün konumu ve boyutlarıyla Anadolu hatta dünya arkeolojisi açısından önemli olduğunu belirten Baştürk, şunları kaydetti:

"Bu sezon çalışan sayımız biraz daha fazla. Geçtiğimiz yıl yaptığımız açma çalışmalarımızda erken dönem verilerimizi toplamıştık. Çalışan ve akademisyen sayımızı biraz daha artırarak bu yıl merkezden açma çalışması başlattık. Açma çalışmalarında beklediğimiz tarihle karşılaşıyoruz. Heyecan verici şeyler söylemek istemiyorum ancak çalışmalarımız tamamlandığında bölgedeki erken Hristiyanlık dönemine ait yapılarla ilgili bakış açımızı değiştirecek verilerin geleceğine dair umutlarımız var."

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de çalışmalarla gün yüzüne çıkarılacak eserlerin dünya gündemine ışık tutmasını beklediklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Evren, Tanır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 15:04:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te kazı çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement