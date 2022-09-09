Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

09.09.2022 11:48
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan kavgada öldürülen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba 2 aile arasında çıkan kavgada öldürülen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Ayşe Dağ (50), İbrahim (49) ve Şerife Korkmaz'ın (38) cenazeleri, Andırın Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından kırsal Köklü Mahallesi Ardıçlı Mezarlığı'na getirildi.

Naaşlar, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Arazi anlaşmazlığı yüzünden dün akraba 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Ayşe Dağ, İbrahim ve Şerife Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Zanlı D.K. (57), Akifiye Mahallesi Jandarma Karakolu'na teslim olmuştu.

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Kahramanmaraş gündem haberi... 'Ahır' kavgasında ölen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi Kahramanmaraş gündem haberi... 'Ahır' kavgasında ölen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu Kahramanmaraş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı teslim oldu
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Ayşe Dağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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