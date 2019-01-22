Kahramanmaraş'ın Dağlarında Kartpostallık Görüntüler
1 saat önce
- Kahramanmaraş'ın dağlarında kartpostallık görüntülerKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kış mevsimi nedeniyle yağan kar kentin dağlarını beyaza bürüdü.
- Kahramanmaraş'ın dağlarında kartpostallık görüntüler
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kış mevsimi nedeniyle yağan kar kentin dağlarını beyaza bürüdü.
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Geçtiğimiz hafta yoğun şekilde yağan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Özellikle kuzey ilçelerine yoğun şekilde yağan kar, Kahramanmaraş'ın dağlarını beyaz gelinlik gibi kapladı. Kar, Ahır Dağı, Başkonuş ve diğer yüksek kesimler de kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden olurken, ormanlık alanlar ve dağlar drone ile görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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