KAHRAMANMARAŞ'IN DEPREM ANINDA KARANLIĞA GÖMÜLDÜĞÜ AN KAMERADA - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ'IN DEPREM ANINDA KARANLIĞA GÖMÜLDÜĞÜ AN KAMERADA

15.02.2023 18:16

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 büyükülğündeki deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 büyükülğündeki deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin etkisiyle gökyüzünün birkaç kez aydınlanması ve ardından şehrin elektriklerinin kesilmesiyle karanlığa gömüldüğü görüldü.

Kent merkezine hakim noktada bulunan Ahır Dağı mevkisinde bulunan güvenlik kameraları 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremi de kaydetti. Görüntülerde, depremle birlikte yaşanan sarsıntı ile birlikte şimşek çakması ve gökyüzünün birkaç kez aydınlanması dikkat çekti. Ürkütücü görüntülerde; kentin neredeyse tamamının ışıklarının sönerek karanlığa gömülmesi de yer aldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ'IN DEPREM ANINDA KARANLIĞA GÖMÜLDÜĞÜ AN KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'IN DEPREM ANINDA KARANLIĞA GÖMÜLDÜĞÜ AN KAMERADA - Son Dakika
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