Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK...

Kahramanmaraş
'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Necati Okay
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Necati Okay 60 bin 71, CHP
adayı Ayhan Çiftarslan
14 bin 678, BBP
adayı Bekir Eryılmaz
9 bin 232 oy aldı.
Okay'ın özgeçmişi
Kahramanmaraş'ta 1966 yılında doğan Okay, ilk, orta ve lise eğitimini burada, yüksek öğrenimini İzmir
9 Eylül
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı. Okay, tekstil alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı.
Okay, AK Parti Merkez
İlçe Teşkilatının kurulduğu Kasım 2001'den 18 Ekim 2008 tarihine kadar 7 yıl AK Parti Merkezi İlçe Başkan Yardımcılığında bulundu, 18 Ekim 2008'de AK Parti Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi'nde merkez ilçe başkanlığına seçildi.
7 Ocak 2012'de yapılan AK Parti Merkez İlçe 4. Olağan Kongresi'nde 2. kez merkez ilçe başkanı olan Okay, Genel Merkez Büyük Kongre delegesidir. Kahramanmaraş'ın büyükşehir olması nedeniyle mevzuat gereği Ağustos 2013 tarihinde Merkez İlçe Başkanlığı görevini tamamladı.
Büyükşehir yapılanması nedeniyle kurulan Dulkadiroğlu ilçesinin İlk Belediye Başkanı seçilen Okay, evli ve iki çocuk babası.