Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

08.08.2022 11:04
Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Yahya Kemal Mahallesi Sürmeli Bey Caddesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.I. yönetimindeki 31 FS 199 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Doğukent Mahallesi'ndeki refüje çarptı.

Polis ekiplerince yakalanan A.I'nın ehliyetinin daha önce alındığı ve bu yüzden kaçtığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen sürücünün aracında yapılan aramada tabanca ve bıçak bulundu.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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