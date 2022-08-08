Polis ekiplerince yakalanan A.I'nın ehliyetinin daha önce alındığı ve bu yüzden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

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