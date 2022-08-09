Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

09.08.2022 19:46
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıB.B. idaresindeki 46 ADD 687 plakalı otomobil ile A.D, yönetimindeki 46 U 0286 plakalı otomobil Şeyh Adil Mahallesi Rafet Efendi Caddesi'nde çarpıştı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

B.B. idaresindeki 46 ADD 687 plakalı otomobil ile A.D, yönetimindeki 46 U 0286 plakalı otomobil Şeyh Adil Mahallesi Rafet Efendi Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü A.D. ile diğer otomobilde bulunan Ü.Ç. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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