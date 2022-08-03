Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

03.08.2022 22:16
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde, İ.M. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile E.A'nın kullandığı 46 KA 068 plakalı otomobil çarpıştı.

Yabancı plakalı otomobil sürücüsü ile yanındaki H.M, T.M, E.M, E.M, ve T.K. yaralandı.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışına polis ekiplerince bir süre kontrollü izin verildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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