Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri

33 dakika önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında, istiklal mücadelesinin öncülerinden Rıdvan Hoca'nın "Bayrak olayı" imamlığını yaptığı tarihi Ulu Camide öğrencilere anlatıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında, istiklal mücadelesinin öncülerinden Rıdvan Hoca'nın "Bayrak olayı" imamlığını yaptığı tarihi Ulu Camide öğrencilere anlatıldı.

Özel okulun tarih öğretmeni Hasan Demir ve öğrencileri, giydikleri yöresel kıyafetle camiye geldi.

Minbere çıkan Demir, öğrencilere, Rıdvan Hoca'nın "Bayrak olayı"nda hutbedeki konuşmasını canlandırdı.

Tarih öğretmeni Hasan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rıdvan Hoca'nın hutbesinin Müslüman halkı harekete geçirdiğini söyledi.

O tarihi konuşmanın dersini camide işleyerek çocukların akıllarında yer etmesini istediklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizi, özellikle Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelemizi öğrencilerimize yerinde anlatmaya çalıştık. Çocuklarımızda milli şuur, duygu ve heyecan oluşturmaya çalıştık. İnşallah muvaffak olmuşuzdur. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Özellikle teknoloji bağımlılığının olduğu bu çağda, bu olayı yaşayarak öğrenmenin tadına, umarım varmışlardır."

Okulun müdürü Mehmet Doboğlu da Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan, "yaparak ve yaşayarak öğrenme" modelini hayata geçmesi açısından bu etkinliğin önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden Yasin Özdemir de öğretmenlerine teşekkür ederek, "Burada tarihimizi hem öğrendim hem de hatırladım ve iyi anlar yaşadım." dedi.

Etkinlik, öğrencilerin şiir okumasıyla son buldu.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri

Kahramanmaraş, Hasan Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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