Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 12 Şubat'ın ruhunu anlamanın sadece silahlı bir mücadelenin kazanıldığını bilmek olmadığını belirterek, "12 Şubat ruhu, milli mücadele ruhunu öğrenmek, o ruhu oluşturan temel değerlerimizi anmak ve anlamaktır." dedi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente gelen Erbakan, partisinin il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Erbakan, partililerle öğle yemeği için gittiği restoranda dondurma şovuyla karşılandı.

Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulunan Erbakan, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erbakan, daha sonra partisinin il başkanlığınca Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurtuluş programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Milli Görüş'ün ruh kökünü ve manasını yansıtan Maraş'ın, Kahramanmaraş olma serüvenini, 100. yılını anmak ve anlamak için kente geldiklerini söyledi.

Erbakan, "12 Şubat ruhunu anlamak ve idrak etmek, sadece silahlı bir mücadelenin kazanıldığını bilmek değildir. 12 Şubat ruhu, milli mücadele ruhunu öğrenmek, o ruhu oluşturan temel değerlerimizi anmak ve anlamaktır. 12 Şubat'ı anlamak, bu milletin ruh kökünü, karakterini ve bu aziz milleti aziz yapan temel değerleri idrak etmektir. 12 Şubat demek, bu milletin bir ve beraber olduğu zaman neler yapabileceğini anmak ve anlamak demektir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş halkının kurtuluş mücadelesindeki ruhunun, bu milletin inancından ve asaletinden geldiğini belirten Erbakan, bu ruhun yeni nesillere de doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmasının ardından Erbakan'a hediye takdim edildi.

Fatih Erbakan'a programlarında MKYK üyesi Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu ve sanatçı Davut Güloğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Altınsoy ve İl Başkanı Mehmet Dere eşlik etti.