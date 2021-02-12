Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi'nde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerince "İstiklalin 101. Yılı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türk bayraklarıyla Ahir Dağı'nda bir araya gelen ekipler, sivil kayakçıların da katılımıyla 2 bin 200 metre yükseklikte İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulundu.

Milli Mücadele kahramanlarının anıldığı etkinlikte "İstiklal ilham verir" ve "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart taşıyan ekipler, jandarmanın sirenleri eşliğinde tesislerin bulunduğu alana kadar kayak yaptı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılanlar fotoğraf çektirdi.