Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu sabah 4.5 büyüklüğünde yeniden sarsıldı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

BİR KEZ DAHA SALLANDILAR

AFAD verilerine göre saat 09.33'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9,5 kilometre altında meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif hissedildi.