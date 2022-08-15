Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

15.08.2022 14:14
Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde sepetli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde sepetli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, karayolunun Akpınar Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan'dan Ekinözü istikametine giden Mehmet Y. idaresindeki 27 ARB 04 plakalı sepetli motosiklet, virajda karşı şeride geçti. Motosiklet, karşı şeritten gelen Nurullah T.'nin kullandığı 01 AFE 995 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Fadime Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Motosiklet, Elbistan, Ekinözü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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