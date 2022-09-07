Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika

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