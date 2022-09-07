İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika
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İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi

07.09.2022 17:33
İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yapımı devam eden köprü inşaatında iskeleden düşerek karnına demir çubuk saplanan işçi, yaşamını yitirdi. Öte yandan emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Muhsin Polat'ın ölümü hakkında soruşturma açıldı.

Dahşete düşüren olay, Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde Karadere olarak adlandırılan dere üzerine inşa edilen köprüde meydana geldi.

Gaziler ile birlikte çevredeki mahallelerin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yeni köprü inşaatında çalışan 58 yaşındaki Muhsin Polat, iskeleden düştü. Zemindeki demir çubukların üzerine düşen Polat, ağır yaralandı.

İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi

EMEKLİ GÜVENLİK KORUCUSUYDU

Ambulansla Ekinözü Devlet Hastanesi'nde kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Polat'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü Kahramanmaraş'ta köprü inşaatından düşen işçi öldü
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Karadere, Ekinözü, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi - Son Dakika

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