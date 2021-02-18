Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, "Aşırı buzlanma ve kapalı olan yollar nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü ilçemizde yüz yüze eğitim veren okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Son Dakika

Restoranlar ve kafeler hangi kriterlerle açılacak? Bilim Kurulu üyesi esnafın merak ettiği detayları anlattı

Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı

Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz

SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı

Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı

Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı

Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu

Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı