Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 traktör ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.B. yönetimindeki otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kabaağaç mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Bu sırada aynı istikamette seyreden B.K'nin kullandığı 46 AFP 225 plakalı otomobil, 46 U 3740 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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