Alınan bilgiye göre, M.B. yönetimindeki otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kabaağaç mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Bu sırada aynı istikamette seyreden B.K'nin kullandığı 46 AFP 225 plakalı otomobil, 46 U 3740 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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