Mısır tarlasında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır tarlasında ölü bulundu

11.08.2022 09:41
Mısır tarlasında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 48 yaşındaki adam, mısır sulamak için gittiği tarlada ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 48 yaşındaki adam, mısır sulamak için gittiği tarlada ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Küçükyapalak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede ikamet eden ve tarla işlerinde çalışan Ercan Öksüz (48), sabah saatlerinde mısır sulamak için tarlaya gitti. Öksüz, öğle saatlerinde aile fertleri ile telefonda görüştü. Aradan bir süre geçtikten sonra Öksüz'ü arayan aile fertleri, telefona cevap alamayınca endişeye kapılarak tarlaya gitti. Olay yerine gelen yakınları, Öksüz'ü suladığı tarlaya yakın bir bölgedeki kulübenin içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Öksüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ercan Öksüz'ün cansız bedeni, savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Vücudunda herhangi bir yaralanma ya da darp izine rastlanmayan Öksüz'ün kesin ölüm nedeni otopsiden sonra netlik kazanacak. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Takla atan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı Takla atan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı Buğday yüklü römorku çalan 3 şüpheliden 1'i yakalandı Buğday yüklü römorku çalan 3 şüpheliden 1'i yakalandı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mısır tarlasında ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:24:06. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır tarlasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement