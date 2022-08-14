9 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 8 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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9 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 8 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu

14.08.2022 20:17
9 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 8 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 8 yaşındaki Alaattin Kaya, av tüfeğiyle oyun oynayan 9 yaşındaki kuzeni B.E. tarafından başından vurularak yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 8 yaşındaki Alaattin Kaya, av tüfeğiyle oyun oynayan 9 yaşındaki kuzeni B.E. tarafından başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.E., evde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile oyun oynadığı sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar ise kuzeni Alaattin Kaya'nın başına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Alaattin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kahramanmaraş'ta tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta tüfekle vurulan çocuk hayatını kaybetti Tüfekle oyun kötü bitti: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tüfekle oyun kötü bitti: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Elbistan, Akören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 8 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu - Son Dakika

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