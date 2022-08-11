Buğday yüklü römorku çalan 3 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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Buğday yüklü römorku çalan 3 şüpheliden 1'i yakalandı

11.08.2022 09:40
Buğday yüklü römorku çalan 3 şüpheliden 1'i yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçinin evinin önündeki buğday yüklü römorku çaldığı tespit edilen 3 şüpheliden 1'i, polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçinin evinin önündeki buğday yüklü römorku çaldığı tespit edilen 3 şüpheliden 1'i, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin, çaldıkları buğday ve römorku ayrı ayrı kişilere sattığı ortaya çıktı.

İlçe merkezindeki Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi'nde Osman Şahin adlı çiftçiye ait içinde 6 ton buğday bulunan römork, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmıştı. 1 yıllık emeği ile römorkunun çalındığını anlayan Şahin'in başvurusu sonrasında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki işyerleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyerek hırsızlığa dair iz aradı. Ekipler, saatlerce kaydı tek tek izledikten sonra aradıkları ipucuna ulaştı. İçi buğday dolu römorku götürmekte kullanılan traktörün plakasından yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin de A.Ş., G.G. ve R.S. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden A.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çalışmanın devamında buğdayın ve römorkun ayrı ayrı şahıslara sattıkları öğrenildi. Römorku ve buğdayı alan kişilere suç eşyasını satın aldıkları gerekçesi ile söz konusu şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Römork ve buğdayın, sahibine teslim edileceği öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

Çiftçi Osman Şahin de, kendisini yaklaşık 70 bin lira zarardan kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buğday yüklü römorku çalan 3 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buğday yüklü römorku çalan 3 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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