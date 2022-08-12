Caddede düşürdüğü 70 bin liralık altınlarına polis sayesinde kavuştu - Son Dakika
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Caddede düşürdüğü 70 bin liralık altınlarına polis sayesinde kavuştu

12.08.2022 14:28
Caddede düşürdüğü 70 bin liralık altınlarına polis sayesinde kavuştu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadın, caddede yürürken içinde 70 bin liralık altının olduğu keseyi düşürdü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadın, caddede yürürken içinde 70 bin liralık altının olduğu keseyi düşürdü. Polis yaptığı çalışmalar sayesinde altınları bularak sahibine teslim etti.

Elbistan'da ikamet eden ev hanımı Gurbet Kale, birikimleriyle kuyumcudan bilezik ve altın aldı. Kale, Hulusi Efendi Caddesi'nde yürürken içinde 70 bin lira değerindeki ziynet eşyasının olduğu keseyi düşürdü. Altınlarını düşürdüğünden habersiz şekilde araçta kendisini bekleyen eşinin yanına giden Kale, çantasını kontrol ettiğinde kesenin olmadığını fark etti. Hemen caddeye geri dönen Kale, aramalarına rağmen altın kesesini bulamadı. Son çare olarak cadde üzerindeki esnafları dolaşan talihsiz kadının çabaları sonuçsuz kaldı. Birikimlerini göz açıp kapayıncaya kadar kısa sürede kaybeden Gurbet Kale, polise başvurdu. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Grup Amirliği ekipleri, kadının verdiği bilgiler ışığında çalışma başlattı. Ziynet eşyalarının düşürüldüğü zaman dilimini belirleyen polis, caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını saniye saniye izledi. Yapılan çalışmanın ardından keseyi bulan şahıs tespit edildi. Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şahsa ulaşarak, teslim aldığı ziynet eşyalarını Polis Merkezi Grup Amirliği'nde Gurbet Kale'ye teslim etti.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kaybettikten 3 gün sonra altınlarına kavuşan Gurbet Kale, "Çiftçilik yapan eşimin desteği ve birikimlerimizi değerlendirmek için altın almıştık. Düşürdüğümü hiç fark etmedim. Biz aradık ama bulamadık. Sonra polise başvurduk. Umudumu yitirmişken sağ olsunlar 3 gün içinde bulup bana teslim ettiler. Polisimize ve yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caddede düşürdüğü 70 bin liralık altınlarına polis sayesinde kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Caddede düşürdüğü 70 bin liralık altınlarına polis sayesinde kavuştu - Son Dakika
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