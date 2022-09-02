Park halindeki otomobilin üstüne inşaattan kalas düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki otomobilin üstüne inşaattan kalas düştü

02.09.2022 14:22
Park halindeki otomobilin üstüne inşaattan kalas düştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın park ettiği otomobilinin üstüne inşaattan düşen kalas, maddi hasara yol açtı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaşın park ettiği otomobilinin üstüne inşaattan düşen kalas, maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Cuma Türkan adlı vatandaş, 46 VB 554 plakalı otomobilini Güneşli Mahallesi Mehmet Ali Güler Caddesi'ne park ederek ayrıldı. Bir süre sonra tekrar otomobiline binmek üzere aynı noktaya dönen Türkan, aracını gördüğünde gözlerine inanamadı. Otomobilini park ettiği yerin yan tarafındaki inşaattan düşen yaklaşık 3 metrelik kalasın, aracının arka camını parçaladığını ve kaporta aksamına da zarar verdiğini gören Türkan, şok oldu.

Aracında binlerce liralık maddi hasar oluştuğunu belirten Cuma Türkan, "Bu kalas, ben ya da aile fertlerim arabanın içindeyken de düşebilirdi. Birimiz yaralanabilir ya da ölebilirdik. veya bir yayanın da üzerine düşebilirdi. Allah korusun, o zaman daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. İnşaatta gerekli önlemlerin alınması gerekir. Tedbirin en üst düzeyde tutulması lazım. Savcılığa şikayette bulundum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi Düğün magandalarına karşı denetimler sıklaştı Düğün magandalarına karşı denetimler sıklaştı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güneşli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobilin üstüne inşaattan kalas düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Park halindeki otomobilin üstüne inşaattan kalas düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement