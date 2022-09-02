Düğün magandalarına karşı denetimler sıklaştı - Son Dakika
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Düğün magandalarına karşı denetimler sıklaştı

02.09.2022 14:26
Düğün magandalarına karşı denetimler sıklaştı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğünlerde havaya rastgele silah atılmasının engellenmesine yönelik yapılan uygulamada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğünlerde havaya rastgele silah atılmasının engellenmesine yönelik yapılan uygulamada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Elbistan'da, tüm uyarılar ve daha önceden yaşanan acı olayları göz ardı ederek düğün ve nişan gibi merasimlerde havaya rastgele ateş açan magandalara karşı Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yeni bir eylem planı hayata geçirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için hayata geçirilen eylem planı kapsamındaki ilk şok uygulama, düğün salonlarının çevresinde yapıldı. Salonların bağlantı yollarında uygulama noktaları oluşturuldu. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda sivil ve resmi ekip, durdurulan araçları ve içindeki şahısların üst aramasını yaptı. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı silah muhafaza altına alındı. Şahıslar hakkında da adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kutlama mahallindekilerle çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren silah atılmasına karşı ikinci uygulama ise her düğüne sivil polis görevlendirmesi oldu. Resmi ekipler, görünür şekilde düğün salonları önünde beklerken; sivil polisler de davetli gibi tören alanında görev aldı. Düğün sahiplerine uymaları gereken kurallar tebliğ edildikten sonra merasimler mercek altına alındı. Sivil polislerin, düğünün başından sonuna kadar alanda kalacağı ve kuralların çiğnenmesi halinde beklemedeki ekiplerle birlikte olaya müdahale edeceği bildirildi.

Düğün sonunda tebliğe aykırı hareket eden düğün sahipleri için tutanak tutulduğu ve ceza işlemlerin hızla uygulanacağı belirtildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, kanayan yaraya dönüşen bu kural tanımazlığın önüne geçmek için toplumun tüm kesimlerini kapsayan çalışmalarının süreceği vurgulandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün magandalarına karşı denetimler sıklaştı - Son Dakika

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