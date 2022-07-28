Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.D isimli şahsın uyuşturucu yetiştirip ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 88 kök kenevir ile 1 kilo 800 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.D, hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika