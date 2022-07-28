Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

28.07.2022 16:55
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.D isimli şahsın uyuşturucu yetiştirip ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 88 kök kenevir ile 1 kilo 800 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.D, hakimlikçe tutuklandı.

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İş yerine 'kenevir' operasyonu! 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı İş yerine 'kenevir' operasyonu! 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Narkotik, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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