Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 88 kök kenevir ile 1 kilo 800 gram esrar ele geçirdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Narkotik, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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