İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

28.07.2022 08:13
İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, M.D.'nin çalıştığı iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yetiştirmekte olduğu, toprağa ekili 88 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
İş yerine 'kenevir' operasyonu! 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı İş yerine 'kenevir' operasyonu! 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
13:38 Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti
13:34 Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kampta kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement