Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, M.D.'nin çalıştığı iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yetiştirmekte olduğu, toprağa ekili 88 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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