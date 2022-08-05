Kamyonete çarpan motosikletli öldü; kaza kamerada - Son Dakika
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Kamyonete çarpan motosikletli öldü; kaza kamerada

05.08.2022 20:33
Kamyonete çarpan motosikletli öldü; kaza kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kamyonete yandan çarpan motosiklet sürücüsü Suriyeli Ahmed Elahmed (16) hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kamyonete yandan çarpan motosiklet sürücüsü Suriyeli Ahmed Elahmed (16) hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda 46 MH 038 plakalı motosikletiyle Eldelek Caddesi'nde giden Ahmed Elahmed, karşı yönden gelen M.T. yönetimindeki 46 E 5270 plakalı kamyonete yandan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ahmed Elahmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmed Elahmed'in cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza anı kameraya yansırken, kamyonet sürücü M.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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Kaynak: DHA

Orhangazi, Elbistan, Güncel, Son Dakika

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