Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika
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Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

05.08.2022 17:07

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde karşı yönden gelen kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde karşı yönden gelen kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Feci kaza, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Termik Caddesi istikametine ilerleyen Ahmed el Ahmed (16) adlı yabancı uyruklu gencin kullandığı 46 MH 038 plakalı motosiklet, yola çıkmak üzere harekete geçen U.K. yönetimindeki 46 AFG 913 plakalı traktöre çarpmamak için karşı şeride geçti. Motosiklet, karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 46 E 5270 plakalı kamyonete yandan çarparak aynı istikamette seyreden Ş.E. yönetimindeki 34 CEF 549 plakalı otomobilin önüne düştü. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından, cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Ahmed el Ahmed'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oğlunun kaza yaptığı bilgisini alarak olay yerine gelen babası ise gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren baba, güçlükle sakinleştirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Motosiklet, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

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