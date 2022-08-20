Tepebaşı Mahallesinde 15 Ağustos akşamında komşular arasında çıkan tartışmada, S.A. adlı şahsın av tüfeği ile ateş açması sonucu kavgayı ayırmak isteyen Yusuf Olcay adlı vatandaş ağır yaralanmıştı. Olayda 15 kişi de vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle hafif yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Yusuf Olcay, 4 gündür sürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Olcay'ın cenazesi, otopsinin ardından Elbistan'a getirilerek toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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