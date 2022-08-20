Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

20.08.2022 11:36
Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmada tüfekle vurularak ağır yaralanan 55 yaşındaki şahıs, tedavi gördüğü hastanede olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmada tüfekle vurularak ağır yaralanan 55 yaşındaki şahıs, tedavi gördüğü hastanede olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Tepebaşı Mahallesinde 15 Ağustos akşamında komşular arasında çıkan tartışmada, S.A. adlı şahsın av tüfeği ile ateş açması sonucu kavgayı ayırmak isteyen Yusuf Olcay adlı vatandaş ağır yaralanmıştı. Olayda 15 kişi de vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle hafif yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Olcay, 4 gündür sürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Olcay'ın cenazesi, otopsinin ardından Elbistan'a getirilerek toprağa verildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan S.A., E.D. ve M.D. sorgularının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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