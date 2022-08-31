Elbistan'da 120 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Elbistan'da 120 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

31.08.2022 14:08
Elbistan'da 120 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 100 bin liranın üstünde olan 17 adet gümrük kaçağı ve klonlanmış cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 100 bin liranın üstünde olan 17 adet gümrük kaçağı ve klonlanmış cep telefonu ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde telefon kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. KOM ekiplerinin çalışması sonucunda S.K. ve V.G. adlı şahıslardan toplamda 17 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan telefonlara el konuldu. Kaçak cep telefonları ile ilgisi olduğu gerekçesi ile söz konusu şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elbistan'da 120 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elbistan'da 120 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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