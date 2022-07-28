BURAY GİRDAP, ÇOK SEVİLEN BİR ŞARKI OLACAK - Son Dakika
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BURAY GİRDAP, ÇOK SEVİLEN BİR ŞARKI OLACAK

28.07.2022 09:23

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde sahne alan Türk pop müziği sanatçısı Buray, kısa süre önce yayına giren Girdap şarkısına çok güzel tepkiler geldiğini belirterek, Girdap'a tepkiler çok güzel, çok sevilen bir şarkı olacağı yönünde dedi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde sahne alan Türk pop müziği sanatçısı Buray, kısa süre önce yayına giren Girdap şarkısına çok güzel tepkiler geldiğini belirterek, Girdap'a tepkiler çok güzel, çok sevilen bir şarkı olacağı yönünde dedi.

Elbistan Belediyesi'nin bu yıl 2'inisini gerçekleştirdiği Elbistan Festivali, Buray konseriyle devam etti. Buray, Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen festivalde sahne almadan önce Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Gürbüz, Buray'ı Elbistan'da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, Buray beyi Elbistan'da gördüğüm için çok mutluyum, kendisini burada ağırlamak bize onur veriyor. Yüzbinler burada, inşallah kendisi de sahneden görecek. İlk yurtdışı seyahatini Elbistan'a gerçekleştirdiği için de teşekkür ediyorum. Elbistan ile ilgili genelde biz böyle bir espri yapıyoruz dedi.

Buray ise Elbistan'a ilk defa geldiğini belirterek, Benim de Elbistan'a ilk gelişim ve o espri bana da geldi. Sordular 'Nereye gidiyorsun, bu gece nerede konser', 'Elbistan', 'Yurtdışındasın', 'Evet, yurtdışındayım' dedim. Ama çok güzel bir konser olacağına inanıyorum. Girdap'a tepkiler çok güzel, çok sevilen bir şarkı olacağı yönünde. Bayağı da izleniyor, tıklanıyor. Çok mutluyuz diye konuştu.

Buray daha sonra alkışlar arasında sahneye çıktı. Buray'ın seslendirdiği parçalarını konseri dinleyen hayranları da eşlik etti. Konser sırasında sahneye çengele asılı dondurma getirildi. Baltayla dondurma kestikten sonra konserine devam eden Buray, Aşık Mahzuni Şerif'in 'Çeşmi Siyahım& türküsünü de seslendirdi.

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Kaynak: DHA

Elbistan, Buray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURAY GİRDAP, ÇOK SEVİLEN BİR ŞARKI OLACAK - Son Dakika

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