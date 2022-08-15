Tüfekle oyun kötü bitti: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tüfekle oyun kötü bitti: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15.08.2022 01:15
Tüfekle oyun kötü bitti: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tüfekle oyun oynadıkları sırada kazara aynı yaştaki kuzeni tarafından vurulduğu iddia edilen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tüfekle oyun oynadıkları sırada kazara aynı yaştaki kuzeni tarafından vurulduğu iddia edilen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 8 yaşındaki A.K. ve B.E. adlı kuzenler, evlerinin yanında bulunan depoda pompalı tüfekle oynamaya başladı. B.E.'nin elinde olduğu iddia edilen tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, yakın mesafeden kuzeni A.K.'nin boyun bölgesine isabet etti. Talihsiz çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan aile fertleri, depoya koştuğunda korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, A.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemesinin ardından ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, ruhsatsız olduğu belirtilen tüfeğe el koydu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüfekle oyun kötü bitti: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüfekle oyun kötü bitti: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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