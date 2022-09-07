Otomobilin çarptığı 2 kardeş ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada otomobil çarpan ağabey ve kız kardeşi ağır yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Olay, Binali Yıldırım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki yabancı uyruklu A.E. ile 4 yaşındaki kız kardeşi Ş.E., markete gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bulvarın Malatya istikametinde yola adımlarını attıkları anda plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobili ağabey ve kardeşine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz çocuklar kanlar içerisinde yola düştü. Sürücü ise, durup yardım etmek yerine hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kardeşler, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 12 yaşındaki A.E.'nin duran kalbi, doktorların çabası ile yeniden çalıştırıldı. Her iki kardeşin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Otomobilin, çarpmanın etkisiyle kırılan parçaları tek tek toplandı. Marka ve modeli belirlenen otomobil ve sürücüsünü tespit etmek amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile güzergahtaki tüm iş yerlerine ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ