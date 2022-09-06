Çaydaki balık ölümleri tedirgin etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çaydaki balık ölümleri tedirgin etti

06.09.2022 23:13
Çaydaki balık ölümleri tedirgin etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Söğütlü Çayı'nda yaşanan balık ölümleri tedirgin etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Söğütlü Çayı'nda yaşanan balık ölümleri tedirgin etti.

İlçeye bağlı Tapkıran Mahallesi yakınlarından doğan ve kilometrelerce kat ettikten sonra Elbistan şehir merkezini geçerek Ceyhan Nehri'ne karışan Söğütlü Çayı'nın debisi, yaz ayları ve tarımsal sulama nedeniyle yok denecek kadar azalıyor. Bentlerle önü kapatılan suyun aşağı kesimlere ulaşmaması ve çayın kurumaya yaklaşması, canlı yaşamını da tehlikeye atıyor. Bu durumun en acı örneği ise Tepebaşı Mahallesi'ndeki Tepebaşı Köprüsü civarında yaşandı. Köprünün sağlı sollu her iki tarafında da çok sayıda irili ufaklı ölü balık kıyıya vurdu.

Yaşanan balık ölümlerinin, su azalması ve besi çiftliklerinin atıklarının karışmasına bağlayan vatandaşlar, yetkililerden bu duruma el atmalarını istedi.

Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde balık ölümleri yaşandığını anımsatan vatandaşlar, "Şuanda Söğütlü Çayı'nın yüzeyi binlerce balık ölüsü ile dolu. Çok yazık. Bu görüntü hepimizin vicdanını sızlatıyor" diye konuştular.

(Murat Sürücü - İHA)

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (2) Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (2) Kahramanmaraş'ta fabrika yangını Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Tepebaşı, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaydaki balık ölümleri tedirgin etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
21:12 Bakan Nureddin Nebati'den KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi müjdesi
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:38 Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi
20:15 İngiltere'nin yeni başbakanı amaçladığı icraatları sıraladı: Cesur bir planım var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 23:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çaydaki balık ölümleri tedirgin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement