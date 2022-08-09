Elbistan'dan çalınan otomobil, komşu ilçede bulundu - Son Dakika
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Elbistan'dan çalınan otomobil, komşu ilçede bulundu

09.08.2022 16:06
Elbistan'dan çalınan otomobil, komşu ilçede bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden çalınan otomobil, Ekinözü'nde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden çalınan otomobil, Ekinözü'nde bulundu. Hırsızlık olayı ile ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, F.Y. adlı şahıs, 48 K 0591 plakalı otomobilini Köprübaşı Mahallesi Ceyhan Cami Sokak'taki evinin önüne park etti. Evine çıkıp tekrar aracına döneceği için F.Y.'nin anahtarı kontakta bıraktığı otomobil, 2 şüpheli tarafından çalındı. F.Y., ilçe emniyet müdürlüğüne ihbarda bulunarak aracının çalındığını söyledi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyerek otomobilin kullandığı güzergahları tespit etmeye çalıştı. Yapılan kamera incelemesinin ardından otomobilin, en son Veysel Karani Caddesi'ndeki kameralarca görüntülendiği belirlendi. Otomobilin, Ekinözü ilçesinde olabileceğini değerlendiren Elbistan polisi, durumu Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi. Ekinözü polisinin incelemesi sonucu aracın ilçeye giriş yaptığı ve İçmeler mevkiinden de çıktığı tespit edildi. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan detaylı ve müşterek çalışma sonucunda otomobilin Nergele Çayı üzerindeki Mağdey Köprüsü civarında olduğu ortaya çıktı. Ekipler, otomobilde bulunan M.D. (19), S.C.Ç. (22) ve A.O.C. (25) adlı şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan otomobilin de sahibine teslim edileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Ekinözü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elbistan'dan çalınan otomobil, komşu ilçede bulundu - Son Dakika

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