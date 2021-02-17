Kahramanmaraş'ın fıstık ezmesine coğrafi işaret tescili - Son Dakika

Fıstık ezmesinin yapımında boz iç fıstığın kullanılırken, yapım aşamalarının Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi ve kentin geleneksel gastronomisinde yüzlerce yıl önceye tarihlendirilmesi dikkati çekiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fıstık ezmesi coğrafi işaret tescil başvurusunun kabul edilmesiyle kentin onaylanmış ürün sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şekerleme olarak üretilen "fıstık ezmesi" için coğrafi işaret aldı.

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