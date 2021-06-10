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Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi

10.06.2021 10:18
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta hem kaynağı hem de suyunun renginin nedeni belirlenemediği için 'Gizemli cennet' olarak adlandırılan doğa harikası Yeşilgöz Mesire Alanı, yoğun ilgi görüyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta hem kaynağı hem de suyunun renginin nedeni belirlenemediği için 'Gizemli cennet' olarak adlandırılan doğa harikası Yeşilgöz Mesire Alanı, yoğun ilgi görüyor.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz Mesire Alanı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğal güzelliğiyle ziyaretçisini kendisine hayran bırakan Yeşilgöz'de, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Yorgunluklarını atmak, doğayla baş başa vakit geçirmek için bölgeye gelenler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Tekir Mahallesi Muhtarı Ali Akkoyun, bu yıl Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Yeşilgöz Mesire Alanı'nda, eksikliği hissedilen sosyal donatıların yapılmasıyla daha fazla ziyaretçi beklendiğini aktararak, "Burası, Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti olarak bilinen Yeşilgöz Mesire Alanı. Yeşilgöz, doğasıyla, havasıyla, suyuyla, rengiyle bölgemizin bir değeridir. Yeşilgöz'ün suyunun rengi Allah vergisi. Öyle güzel ki, suya baktığın zaman huzur buluyorsun. Gizemine de gelince, daha önce dalgıçlar buraya geldi ve dibi bulunamadı hatta derinliklerde çok büyük ağaçlar olduğu söylenmekte. Aynı zamanda suyu da çok soğuk" dedi.Ziyaretçilerden Emrullah Bolat, Yeşilgöz'ün görülmesi gereken doğa harikası bir yer olduğunu söyledi. Büyüklerinden Yeşilgöz ile birçok hikaye dinlediğini belirten Bolat, "Yeşilgöz çok güzel ve çok da derin bir yer. Dalgıçlar geldi ama dibini bulamadı. Büyüklerimizin anlattığına göre Döngel Mağaralarından attıkları saman Yeşilgöz'den çıkmış. Zaten suyu da aşağıdan çıkıyor. Suyunun rengi yeşillikler çıktığında yeşil oluyor ama kışın mavi olur" diye konuştu.GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYORHayranlık uyandıran Yeşilgöz'ün suyu 20 metre derinlikteki bir obruktan çıkıp Tekir Deresi ile birleşiyor. Soğuk suyunun yeşil, turkuaz ve mavi renklerini alması kimine göre güneş ışınlarının suya düşüş açısından, kimilerine göre de obruğun derinliği ve çevresindeki ağaçlardan kaynaklanıyor. Ancak şimdiye kadar ortaya bilimsel bir tanı konulamadı. Hiç eksilmeden akıp Tekir Deresi ile buluşan suyun nereden geldiği de belirlenemedi. Suyun kaynağı ile ilgili çeşitli söylentiler olsa da bunu tespit edebilmek adına 13 yıl önce bir dalış yapıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği'nden (ASPEG) 16 kişilik bir ekibin 2008'de gerçekleştirdiği dalışta bir sonuç alınamadıKEŞİF DALIŞLARI YAPILDI

Gizemli cennete son olarak 2008'de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından dalış gerçekleştirildi. Huniye benzer 20 metre derinlikteki obruğun dibine inen dalgıçlar, 3 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde mağaraya benzer bir koridorla karşılaştı. Çok berrak olması ve bu nedenle de çok net bir görüş imkanı sunan Yeşilgöz'ün suyunun geldiği koridora giren dalgıçlar 135 metre sonra dar bir boğazla karşılaşırken, derinliği de 47.5 metre olarak ölçtü. Mevcut ekipmanlar nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen dalgıçlar geri dönmek zorunda kaldı.


Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi

Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi - Son Dakika


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