Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremle yine sarsıldı!

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.

GÖKSUN'DA BİR DEPREM DAHA

Sabah 04.41'de 4.1 ile sallanan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, sarsıntının derinliği 13,39 kilometre olarak belirtildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.8

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Karaömer Göksun olarak açıklarken, büyüklüğünü 3.8 olarak verdi. Kandilli, depremin yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

DÜN DE BOLU VE MERSİN SALLANDI

Dün öğlen saatlerinde sallanan Bolu'nun ardından akşam da Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.59'da merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.