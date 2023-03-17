Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremle yine sarsıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremle yine sarsıldı!

17.03.2023 17:25

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın deprem çilesi sürüyor. Göksun ilçesi, saat 16.24'te 4 büyüklüğünde olduğu açıklanan bir depremle daha sarsıldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.

GÖKSUN'DA BİR DEPREM DAHA

Sabah 04.41'de 4.1 ile sallanan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, sarsıntının derinliği 13,39 kilometre olarak belirtildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.8

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Karaömer Göksun olarak açıklarken, büyüklüğünü 3.8 olarak verdi. Kandilli, depremin yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

DÜN DE BOLU VE MERSİN SALLANDI

Dün öğlen saatlerinde sallanan Bolu'nun ardından akşam da Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.59'da merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

YORUMLAR (1)
500
DEPREMDE HASAR GÖREN MİNARENİN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ DEPREMDE HASAR GÖREN MİNARENİN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Kayıp olarak aranan kişinin cenazesi enkaz altında bulundu Kayıp olarak aranan kişinin cenazesi enkaz altında bulundu

Kahramanmaraş, Kandilli, Mersin, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremle yine sarsıldı! - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Çerez gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları'nın önü çok açık
17:40 Türkiye'den Finlandiya'ya NATO onayı! TBMM'de süreç başlıyor
17:36 Türk futbolunda yer yerinden oynuyor! Bomba gibi iddia: MHK Başkanı Lale Orta, özete görüntü ekletti
17:31 3 temsilcimizin birden elendiği UEFA Konferans Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
17:31 F.Bahçe'den ayrılan yeniden doğuyor! Yaka paça gönderilen Berisha, Alman Milli Takımı'na seçildi
17:31 Son Dakika: Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize! TBMM'de onay süreci başlıyor
17:26 Türk futbolunu derinden sarsacak bomba iddia: MHK Başkanı Lale Orta, özete görüntü ekletti
17:20 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremle yine sarsıldı!
17:10 Bu nasıl arkadaşlık! 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürdüler, 30 defa bıçaklayıp ölüme terk ettiler
16:58 Lokum gibi Olimpiyat kurası! Filenin Sultanları için yol açık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 18:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, 4 büyüklüğündeki depremle yine sarsıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement