Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ile Kayseri arasındaki kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ile Kayseri arasındaki kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Göksun'un yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Göksun-Kayseri kara yolunun Keklikoluk mevkisinde, birçok aracın kaldığı yolda ulaşım yapılamıyor.
Araçlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken, trafik ve Karayolları ekiplerinin, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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