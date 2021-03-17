Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ile Kayseri arasındaki kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Araçlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken, trafik ve Karayolları ekiplerinin, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı

Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti