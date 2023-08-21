Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Güncelleme: 21.08.2023 17:35

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.17 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi 3.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. AFAD, saat 16.54'te Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem yerin 5.17 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.9

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Acıelma-Göksun olduğunu kaydeden Kandilli, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU

Deprem Göksun'un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

GÖKSUN'DA DÜN DE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan dün Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanmıştı.

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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