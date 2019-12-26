Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 gündür yaşanan kesintinin ardından bölgeye elektrik verilmeye başlandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 gündür yaşanan kesintinin ardından bölgeye elektrik verilmeye başlandı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezindeki tüm trafolara enerji verildiği belirtildi.

Ekiplerin olumsuzluklara karşın teyakkuzda olduğu bildirilen açıklamada, "Göksun ilçe merkezindeki tüm trafolara enerji verilmiş olup, lokal arızalara müdahale edilmektedir. Kırsalda ise can ve mal güvenliği için şebeke kontrol edilmeden enerji verilmemektedir. Ekiplerimizin çalışması gece de dahil aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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