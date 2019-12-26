Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışında elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgeye 1,5 gündür elektrik verilemiyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışında elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgeye 1,5 gündür elektrik verilemiyor.

Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Göksun ilçesi ve bağlı mahallelerinde 24 Aralık sabah saatlerinden itibaren başlayan ve mevsim normallerinin üzerinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışının elektrik dağıtım şebeke ve direklerinde hasar oluşturduğu belirtildi.

Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve buz yükü sonucu orta gerilim ve alçak gerilim elektrik dağıtım şebekelerinde arıza meydana geldiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"25 Aralık sabaha karşı 04.00 sıralarında Göksun ilçe merkezinin elektrik enerji ihtiyacını karşılayan TEİAŞ'a ait 154 kV Göksun Trafo Merkezi devre dışı kalmış ve 154 kV EİH trafo merkezi oluşan hasarlar nedeniyle devreye alınamamıştır. Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle ekip sayımızı artırdık. 16 ekip, 10 araç, 1 kar motoru, 1 kar aracı ve 56 kişiden oluşan uzman personel ekibimiz yoğun kar yağışı altında bölgeye yeniden enerji verilmesi için yoğun çaba harcıyor. 25 Aralık tarihinden itibaren TEİAŞ yetkilileri ve şirketimize bağlı ekipler ilçe merkezine enerji verilmesi için çalışmalarını yağan kar altında aralıksız sürdürüyor."

Öte yandan, Andırın ilçesine bağlı Akifiye, Çokak, Canbaz, Osmancık, Rıfatiye, Güzelbeyli, Karapınar, Altınyayla, Akgümüş, Kargaçayırı, Kaleboynu ve Geben mahalleleri ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Kaynar, Çukurhisar, Kumarlı, Fırnız, Kurucaova ve Çevrepınar mahallerinde de oluşan direk hasarları ve iletken kırıklarına da ekiplerin müdahale etmeye devam ettiği kaydedildi.

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, 5 generali görevden aldı
Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:31 Trafik kazasında ölen hentbolcunun adı okulunda yaşatılıyor - Son Dakika
17:31 Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2 - Son Dakika
17:30 Mahallede trafo için ağaç kesileceği iddiasıyla eylem - Son Dakika
17:30 5 kişinin ölümüne neden olan havuz olayında 15 yıl hapis istemi - Son Dakika
17:30 TMO depoları, kapalı pazaryeri olacak - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 17:36:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]