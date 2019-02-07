Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ın İki İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ın İki İlçesinde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kahramanmaraş'ın İki İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Çağlayancerit'teki ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Öte yandan merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda da yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:21 Kaynak: AA

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Güncel
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