Kahramanmaraş'ın kaplıcalarıyla meşhur Ilıca Mahallesi en sakin dönemini yaşıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın kaplıcalarıyla ünlü Ilıca Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki merkez Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ne özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Adana gibi çevre il ve ilçelerden her yıl çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Normal zamanlarda yaklaşık 3 bin kişilik nüfusunun ortalama 20 katını ağırlayan mahalledeki tesisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle tarihin en sessiz dönemini geçiriyor.

Bölge işletmecilerinden Ethem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır pansiyon işletmeciliği yaptığına ancak bugüne kadar böyle bir sakinlik görmediğini söyledi.

Kaplıcanın tarihinin en durgun günlerine şahitlik ettiklerini ifade eden Avcı, "Burası normalde turistik bir yer ve yaz ayında 30-40 bin kişiye kadar kalabalık ulaşıyor. Şu anda sessizlik hakim ama bu salgın olmasaydı çok kalabalık olurdu." dedi.

Kasap esnafı Önder Güneş ise çevre illerden insanların kaplıcanın yanı sıra kente özgü tava yemeği için de geldiğini belirterek, "Normalde diyelim ki 100 tepsi tava yapıyorsak şu anda 25-30'a kadar düştü. Çok sakin günler geçiriyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ekrem Karalar da nüfusunun 20 katından fazlasını ağırlayan turizm bölgelerinin hem koronavirüs tedbirleri hem de Kahramanmaraş'a girişlerin kapatılmasından dolayı sakin olduğunu belirtti.

Bugünlerin de biteceğini, sağlıklı ve kalabalık günlere kavuşulacağını dile getiren Karalar, salgınla mücadeleden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.