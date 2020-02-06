Kahramanmaraş'ın kurtuluş haftasında silah kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın kurtuluş haftasında silah kullanımı yasaklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş Valiliği tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarında kurusıkı, tabanca ve tüfek taşınması yasaklandı.

Kahramanmaraş'ın kurtuluş haftasında silah kullanımı yasaklandı, System.String[]

Kahramanmaraş Valiliği tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarında kurusıkı, tabanca ve tüfek taşınması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 06 ila 12 Şubat 2020 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yasaklanmıştır.

Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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