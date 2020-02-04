Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda mücadele verenlerin yediği yemekler sergilendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş Yemekleri" sergisi düzenlendi.

Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu'nun merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Kocabaş Konağı'nda gerçekleştirdiği sergide, yaklaşık 15 çeşit yöresel yemek yer aldı.

Dedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtuluş mücadelesi veren kahramanların yedikleri yemeklerle ilgili yaklaşık 6 yıl araştırma yaptığını belirtti.

Yemeklerle ilgili pek çok kaynağa ulaştığını ifade eden Dedeoğlu, "O dönem neler yaşadıkları, neler hissettikleri vene kadar zorluklara göğüs gerdiklerini, bu gıdalarla karınlarını doyurduklarını gördüğümüz zaman gerçekten insanlar duygulanıyor. Ben de onların unutulmaması ve gastronomi adına böyle bir etkinlik yapmaya karar verdim." dedi.

Söz konusu yemeklerin çeşidinin çoğaltılabileceğini dile getiren Dedeoğlu, kırma, teh dürümü, omaç, pıt pıt lepesi, mercimek lepesi, patlıcan börkü gibi 15 çeşit yemeği sergilediklerini söyledi.

Dedeoğlu, yemeklerin uzun süre bozulmayacak türden gıdalar olduğuna dikkati çekti.