Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri düzenlenen törenlerle başladı.

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri düzenlenen törenlerle başladı.


Ulu Camii'nde gerçekleştirilen hatim duası ve etli pilav dağıtımı ile başlayan etkinlikler, saat 18.00'da düzenlenecek kortej, havai fişek gösterisi ve tanıtım toplantısıyla devam etti. Program sonunda bir değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Milli Mücadele'de öncü rolü üstlenen Kahramanmaraş'ın dün olduğu gibi bugünde hep birlikte olduğunu ifade ederek, "Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl etkinliklerinin başlangıcındayız. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer kurumlarımızın da destek verdiği ve esasen tüm kahraman halkımızın içinde olduğu memleketi kurtarmada öncü ruhunu hep beraber haykıracağız" diye konuştu.


Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli konumda değerlere selam gönderen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde yürütülen, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100' üncü yılı kutlama etkinliklerini tanıtma hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 12 Şubat, şehrimiz için çok önemli ve bu Anadolu topraklarının bir bedeli var. Tarihte ecdadımız bu toprakları bize emanet ederken bin bir türlü zorlukları görmüş ve bu toprakları bize emanet etmiş. Bu duygularla bir kez daha Sütçü İmam'a, Arslan Bey'e, Çakmakçı Sait'e, Senem Ayşe'ye, Mıllış Nuri'ye, Rıdvan Hoca'ya, Şeyh Ali Sezai Efendi'ye, Muallim Hayrullah'a, Evliya Efendi'ye ve binlerce isimsiz kahramana selam olsun. Diriliş ruhunun yedi güzel adamlarına selam olsun" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi
Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
04:18 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
04:14 İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
04:14 Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika
04:09 Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar - Son Dakika
03:58 İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 04:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]