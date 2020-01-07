Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri okullarda konferanslarla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri okullarda konferanslarla devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Kadriye Çalık Anadolu Lisesi'nde Dr. Yaşar Arslanyürek, Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi'nde ise tarihçi-yazar Şevki Karabekiroğlu, öğrencilere bir asır önce verilen özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini anlattı.

Arslanyürek, Kadriye Çalık Anadolu Lisesi'ndeki konferans salonunda, kurtuluş mücadelesinden sonra TBMM'den gönderilen, şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların bildirilmesinin istendiği yazıya, "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur" cevabının verildiği kente, 5 Nisan 1925 tarihinde TBMM tarafından "Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası" verildiğini söyledi.

Tarihçi-yazar Şevki Karabekiroğlu ise Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere, milli mücadele sürecine ilişkin bilgi verdi.

Mücadelede sabırlı bir yapılanma ile mücadele planının hazırlandığını anlatan Karabekiroğlu, "Rıdvan Hoca'nın vaazının ardından artık milli mücadele için her şey hazırdı." sözleriyle Sütçü İmam'ın ilk kurşunundan kurtuluşa kadar geçen şanlı destanı çocuklara aktardı.

Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı konferanslarda, 21 Ocak-11 Şubat 1920 tarihlerinde verilen kurtuluş mücadelesiyle şehri Fransız işgalinden kurtaran, ardından da çevre illerin yardımına koşan Maraş halkının kahramanlığı anlatılıyor.

Kahramanmaraş, Erol Olçok, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okan Buruk: Hedef şampiyonluk -2
Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
00:08 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:07 ABD Savunma Bakanı Esper: "İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz" - Son Dakika
00:07 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:06 Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 00:24:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]