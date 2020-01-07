Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri okullarda konferanslarla devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Kadriye Çalık Anadolu Lisesi'nde Dr. Yaşar Arslanyürek, Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi'nde ise tarihçi-yazar Şevki Karabekiroğlu, öğrencilere bir asır önce verilen özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini anlattı.

Arslanyürek, Kadriye Çalık Anadolu Lisesi'ndeki konferans salonunda, kurtuluş mücadelesinden sonra TBMM'den gönderilen, şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların bildirilmesinin istendiği yazıya, "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur" cevabının verildiği kente, 5 Nisan 1925 tarihinde TBMM tarafından "Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası" verildiğini söyledi.

Tarihçi-yazar Şevki Karabekiroğlu ise Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere, milli mücadele sürecine ilişkin bilgi verdi.

Mücadelede sabırlı bir yapılanma ile mücadele planının hazırlandığını anlatan Karabekiroğlu, "Rıdvan Hoca'nın vaazının ardından artık milli mücadele için her şey hazırdı." sözleriyle Sütçü İmam'ın ilk kurşunundan kurtuluşa kadar geçen şanlı destanı çocuklara aktardı.

Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı konferanslarda, 21 Ocak-11 Şubat 1920 tarihlerinde verilen kurtuluş mücadelesiyle şehri Fransız işgalinden kurtaran, ardından da çevre illerin yardımına koşan Maraş halkının kahramanlığı anlatılıyor.