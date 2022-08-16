Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

16.08.2022 22:14
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 36010 Sokak'ta M.G. ve Y.E.K. arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.E.K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, M.G'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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